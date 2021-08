RAI en Pride maken op Twitter ruzie over kosten: ’Haal die vlag maar naar beneden’

Het was de RAI die afgelopen zaterdag trots meldde een regenboogvlag te hebben opgehangen en een foto daarvan op Twitter zette. Dat was tegen het verkeerde been van de Pride die aanstaande zaterdag op het plein voor de RAI zijn Pride Walk wil starten. „RAI doet graag mee aan de Pride maar wil ons wel 5000 euro laten betalen om daar de Pride Walk te laten starten. Talking about PinkWashing.”

Directeur Lucien Spee van Amsterdam Pride deed er nog een persoonlijk schepje bovenop: „5000 euro willen factureren omdat wij bij jullie voor de deur willen verzamelen voor de Pride Walk, mooie betrokkenheid is dat. Haal die vlag maar weer naar beneden.”

De Pride-organisatie heeft nu besloten om te starten in het Martin Luther King-park. Een woordvoerster zegt dat de RAI niets op de Pride Walk wil verdienen. „Het moet kostendekkend zijn”, zegt ze. „We moeten kosten maken voor verkeersregelaars, routing en dranghekken.”