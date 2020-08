Grote vuurzee door brandende markt bij Dubai

Uit de populaire markthal komen tal van harde knallen. Zwarte rook trekt massaal over de naastgelegen hoofdstad Dubai. Tal van brandweerlieden en hulpdiensten proberen wat ze kunnen, maar het vuur is enorm, zo is te zien op beelden op sociale media. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen waren en of er slachtoffers zijn.

De markt ligt aan een drukke weg waar honderden automobilisten langs rijden. Ajman ligt pal boven Dubai, er wonen een half miljoen mensen.

Dinsdag klonk er nog een enorme explosie door het Midden-Oosten. Beiroet werd opgeschrikt door een ontploffing die in de haven plaatsvond. Zeker honderd mensen vonden de dood en nog duizenden anderen raakten gewond.

