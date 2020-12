PVV: Vaccinatie Nederland een ’blamage’

In Nederland zullen de eerste inentingen plaatsvinden op 8 januari, meldde minister De Jonge voorafgaand aan het debat. Uiterlijk maandag 11 januari zal de GGD op drie locaties in het land gaan vaccineren, meldt de CDA-bewindsman. Vanaf maandag 18 januari vindt het vaccineren plaats op 25 centrale locaties in het land.”

Een ’blamage’, vindt PVV-leider Wilders, die het debat aanvroeg. Hij wijst erop dat De Jonge steeds heeft gezegd dat ’alles klaarstaat om te vaccineren’. Alleen moet het callcenter voor afspraken nog worden ingericht en het ICT-systeem nog getest. „Wat een amateurisme”, vindt Wilders, die wijst op landen die al eerder beginnen met inenten, zoals België, Italië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. „Moeten die dan geen ICT-systeem testen”, vraagt PvdA-leider Asscher zich af.

„Zijn we niet gewoon te laat begonnen?”, werpt SP-leider Marijnissen op. Ze wijst op eerdere momenten waarop De Jonge eerder te veel beloofde: bij de corona-app, het bron- en contactonderzoek en mondkapjes voor zorgverleners.

„Dit tijdschema is het snelst mogelijke”, schrijft De Jonge, die rekening heeft te houden met goedkeuring van het vaccin door Europees geneesmiddelenbureau EMA. Dat gebeurt naar verwachting komende maandag. Woensdag wordt het vaccin officieel toegelaten tot de Europese markt, waarna nog de Gezondheidsraad met een advies moet komen.

Vaccinatie met het vaccin van BioNTech/Pfizer bestaat uit twee prikken. Tussen die twee inentingen zit drie weken. Er wordt zeven dagen per week gevaccineerd. „De ruime openingstijden van de locaties van de GGD zorgen ervoor dat vaccinatie de continuïteit van de zorg in de instellingen niet belemmert”, schrijft De Jonge.

Allereerst worden de zorgverleners rond de kwetsbare ouderen in de verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg en de thuiszorg gevaccineerd. Later volgen de verpleeghuisbewoners zelf. Nederland ontvangt nog dit jaar rond de 500.000 vaccins, stelt de CDA-minister.

Omdat het Pfizer-vaccin moet worden bewaard op een temperatuur van -80 graden Celsius, is het niet geschikt om in kleine hoeveelheden naar de verpleeghuizen te brengen. Daarom worden er centrale locaties ingericht, waar de zorgverleners naartoe kunnen. De kwetsbare ouderen worden later gevaccineerd met het vaccin van Moderna, dat wel op koelkasttemperatuur kan worden bewaard.