Amsterdam - Gouden Eeuw, negerzoen, VOC-mentaliteit en dan nu de moorkop. Het rijtje woorden dat ’niet meer mag’ wordt weer groter nu de Hema de chocoladeslagroom-lekkernij – net als een bakker in Monster – een andere naam geeft. Is de ’chocoladebol’ doorgeslagen politieke correctheid en betutteling of wordt terecht tegemoetkomen aan een onderdrukte minderheid en taalevolutie?