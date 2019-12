Verdachte Pinkpopdrama wilde terreurverdenking wegnemen

„Ik ben degene die jullie zoeken”, zei hij aan de telefoon. „Kom me alsjeblieft ophalen.” Het besef dat er een ongeluk gebeurd was, drong pas in Amsterdam tot hem door, vertelde S. vrijdag. „Opeens werd ik helder van geest. Toen ik op de radio hoorde over een terreuraanslag, wilde ik dat wegnemen.”

Danny S. wordt ervan verdacht in juni vorig jaar op de Mensheggerweg om 04.00 uur een groep mensen te hebben aangereden die het muziekfestival hadden bezocht. Deze mensen zaten op de weg. Een 35-jarige man uit Heerlen kwam om het leven, drie anderen raakten zwaargewond. S. zegt de mensen op de weg niet gezien te hebben.

OM verzette zich tegen verkeerspsycholoog

Advocaat van S. Raimon Maessen vroeg de rechtbank om het inschakelen van een verkeerspsycholoog. Maar het Openbaar Ministerie (OM) verzette zich daartegen. „Doorrijden na een ongeluk is strafbaar”, aldus het OM. „Die strafbaarheid kan niet door een verkeerspsycholoog worden beoordeeld.”

De rechtbank wees vervolgens de benoeming van een verkeerspsycholoog af, maar besloot wel een gewone psycholoog te gaan benoemen. Daarvoor wordt iemand aangetrokken van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie. Die moet onderzoeken hoe S. direct na het ongeval in zijn vel zat. Dat onderzoek kan vier tot vijf maanden duren. Om die reden hield de rechtbank de zaak voor onbepaalde tijd aan.

