Man (78) beroofd van auto en moet onder dwang nog kwartier rondrijden

Eenmaal aangekomen in Beverwijk is het slachtoffer beroofd van al zijn bezittingen. De verdachten gingen er snel vandoor toen ze in de gaten kregen dat iemand hen gezien had.

De man raakte lichtgewond aan zijn nek, zo meldt NH Nieuws. Naar omstandigheden gaat het goed met de man. „Uiteraard is hij ontzettend geschrokken, maar vielen de verwondingen mee”, zo laat een politiewoordvoerder weten.

De daders zijn nog spoorloos. Volgens de politie gaat het om twee blanken mannen van tussen de 25 en 35 jaar oud. Een van hen is ongeveer 1.75 meter lang en droeg donkere kleren en een pet. De andere dader is 1.90 meter lang, heeft kort, blond haar en had lichte kleren aan.