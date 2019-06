Bijzonder veel regen in ochtenduren

Ⓒ Hollandse Hoogte / Imago Stock & People GmbH

AMSTERDAM - In delen van Nederland is zaterdagochtend bijzonder veel regen gevallen. In het zuidwesten en in de Randstad viel op diverse plaatsen 20 tot 25 millimeter en lokaal zelfs 3 centimeter, meldt Weeronline. In Nieuwkoop werd in de nacht en ochtend circa 36,8 millimeter regenwater gemeten. Deze hoeveelheid valt normaliter in een halve junimaand.