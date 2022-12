Zaak zorgde voor ophef in Hollywood Rijke ouders ’kopen’ voor hun kind plek op prestigieuze universiteit: zes jaar cel geëist

William "Rick" Singer verlaat de rechtbank. Ⓒ REUTERS

BOSTON - Aanklagers in de zaak tegen Rick Singer hebben een rechter woensdag gevraagd de sleutelfiguur in het Amerikaanse universiteitsfraudeschandaal zes jaar cel te geven. Singer bekende in 2019 schuld in de zaak.