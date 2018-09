Turkije noemt ontvoeringsplan „belachelijk”

De Turkse geestelijke Fethullah Gülen. Ⓒ REUTERS

WASHINGTON - Turkije noemt de berichten over een plan om de Turkse geestelijke Fethullah Gülen in de Verenigde Staten te ontvoeren en uit te leveren in ruil voor miljoenen dollars, belachelijk. Dat liet de Turkse ambassade in Washington zondag in een verklaring weten.