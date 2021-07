Biden roept Cubaans regime op naar volk te luisteren

Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

WASHINGTON - Na ongebruikelijke antiregeringsbetogingen in de communistische dictatuur Cuba, heeft de Amerikaanse president Biden het Cubaanse regime opgeroepen naar de bevolking te luisteren. De machthebbers zouden op „dit cruciale moment” in de behoeften van het volk moeten voorzien, in plaats van „zichzelf te verrijken.”