Biden roept Cubaans regime op naar volk te luisteren en niet ’zichzelf te verrijken’

In een verklaring zegt Biden achter de Cubanen te staan. Hij steunt hun luide roep voor vrijheid en verlichting van de tragische gevolgen van onder meer de coronapandemie. De president spreekt van decennia van onderdrukking en economisch lijden waaraan de bevolking is onderworpen door het autoritaire regime van de communistische dictatuur.

Het Cubaanse volk komt moedig op voor fundamentele en universele rechten, zei Biden verder. „Die rechten, waaronder het recht op vreedzaam protest en het recht om vrij over je eigen toekomst te beslissen, moeten worden gerespecteerd”, benadrukt hij.

Nieuwe protesten

Zulke grootschalige protesten zijn al sinds 1994 niet meer in Cuba voorgekomen, bracht EU-buitenlandchef Josep Borrell in herinnering. Hij onderstreepte dat de Cubanen het recht hebben om te demonstreren. De Spanjaard riep het regime in Havana op niet doof te blijven voor hun onvrede.

Cuba beticht de VS ervan de protestbeweging te hebben ontketend en opgestookt. Het Witte Huis ontkent dat en spreekt van „spontane” demonstraties, ingegeven door de bitterheid over het bestaan dat veel Cubanen leiden.

’Economische verstikking’

Kort voor de verklaring van Biden had de Cubaanse president Miguel Diaz-Canel in een toespraak al fel uitgehaald naar de Amerikanen en hun anti-Cubaanse politiek. Hij beschuldigde de Amerikaanse regering een beleid te voeren van „economische verstikking”, bedoeld om sociale onrust en een machtswisseling op het eiland „uit te lokken.”

In de speech die op televisie en radio werd uitgezonden, verzekerde de communistische leider dat zijn regering probeert de moeilijkheden door de Amerikaanse sancties „het hoofd te bieden en te overwinnen.” De strafmaatregelen tegen het regime in Havana waren onder Bidens voorganger Trump uitgebreid.

Diaz-Canel had zondag zijn volgelingen gemaand op te treden tegen de „provocaties” van de demonstranten. Volgens waarnemers was de omvang van de betogingen overal in het land ongekend en „historisch.”