Onstuimig en nat tijdens carnaval

Zaterdag is het grijs met een stevige zuidwestenwind. In de kustprovincies en rond het IJsselmeer is kans op zware windstoten van 80 km/uur en aan zee kan de wind pieken naar 90 km/uur. Tot storm komt het waarschijnlijk niet.

In het midden van het land valt af en toe wat regen en in de middag is in het hele land kans op wat neerslag. Het is zacht met 10 graden aan zee tot lokaal 12 in het binnenland.

Natte zondag

Zondag blijft het winderig, maar is het niet zo onstuimig als op zaterdag. Wel gaat het langer regenen en kunnen we spreken van een natte dag. In de avond neemt de neerslag af. Naast de regen is er ook een lichtpuntje: de temperatuur. Het wordt bijzonder zacht, met 9 tot 10 graden in het noorden en 11 tot 12 graden in het midden en zuiden van het land.

Maandag blijft het zacht en kan het in het zuiden bijna 14 graden worden. De zachte lucht gaat gepaard met veel bewolking en lokaal wat regen.