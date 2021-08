Zeker 22 doden en 50 mensen vermist bij overstromingen Tennessee

Zondagavond (Nederlandse tijd) kwam de storm aan in Rhode Island. Ook daar, en in veel andere noordoostelijke Amerikaanse staten, waaronder New Jersey, New York en Massachusetts, leidt de harde wind en hevige regen tot overstromingen en stroomuitval. Duizend vluchten in het gebied zijn vanwege de storm geschrapt. In New York liepen enkele metrotunnels onder water. De treinverbinding tussen New York en Boston werd stilgelegd.

Zeker 125.000 huizen en bedrijven zitten zonder stroom volgens Poweroutage.us, die de stroomuitval in de Verenigde Staten bijhoudt.

De autoriteiten in Tennessee riepen eerder op de dag al de noodtoestand uit en zetten de Nationale Garde in. Op veel plaatsen in de staat viel in korte tijd 30 centimeter regen. Tal van rivieren traden buiten hun oevers in vier districten ten westen van de stad Nashville.

Henri begon als een orkaan, maar is in de loop van zondag afgeschaald naar een tropische storm met windsnelheden tot 110 kilometer per uur. De Amerikaanse president Joe Biden riep burgers zondag op voorzichtig te blijven, ondanks de iets afzwakkende wind.