’Veeleisende Poetin wil alleen onderhandelen met Biden’

Kiev - Er wordt nog volop gevochten in Oekraïne, maar in de kerstdagen was het woord vrede weer eens te horen. Op eerste kerstdag liet Vladimir Poetin in een interview met de Russische pers weten dat hij bereid was „met iedereen te onderhandelen over acceptabele oplossingen” in het conflict, maar dat Oekraïne iedere diplomatieke vooruitgang blokkeert. Kiev reageerde dezelfde dag nog. Poetin „moet terugkeren naar de realiteit” schreef presidentieel adviseur Michailo Podoljak op Twitter. „Rusland wil geen onderhandelingen, maar probeert zijn verantwoordelijkheden te ontlopen.”