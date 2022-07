Forse toename autodiefstallen: ’Wagens ouder dan 4 jaar extra kwetsbaar’

Entertainment

Mark Gillis had verdachte willen zien bij rechtszaak overval

Massa is kassa-ster Mark Gillis vindt het jammer dat de verdachte van de overval op hem niet naar de rechtbank in Den Bosch is gekomen. „Dat viel tegen. Ik had hem wel willen zien”, zei hij achteraf. De rechtbank besloot dat verdachte Aytekin B. in de gevangenis moet blijven, omdat er teveel ernstig...