Jill Biden draagt jasje met ’liefdevolle’ boodschap

Biden zegt zelf dat ze liefde uit Amerika wil meebrengen, maar er werd veelvuldig de vergelijking gemaakt met een jasje dat haar voorganger Melania Trump in 2018 droeg tijdens een bezoek aan de grens met Mexico. ’I really don’t care, do u?’, luidde toen de boodschap. Dit zorgde destijds voor veel ophef, omdat het een onaangekondigd bezoek betrof aan een detentiecentrum waar kinderen werden opgevangen die gescheiden waren van hun ouders.

De (sociale) media gingen hier vervolgens mee aan de haal. „Een onfortuinlijke kledingkeuze”, noemde CNN het destijds. BBC-correspondente Katty Kay haalde nog iets harder uit: „Als ze dit zonder na te denken heeft aangetrokken, is ze behoorlijk toondoof.” Hoewel Jill Biden liefde zegt te willen uitdragen met de boodschap op haar jasje, vermoeden mensen op sociale media dat ze met de tekst op haar rug wil uithalen naar Trump.

Dit was overigens niet de eerste keer dat Biden met dit jasje verscheen. Ze deed dit ook tijdens de Amerikaanse verkiezingen. Daarnaast lijkt de First Lady wel vaker te willen communiceren via haar kleding. Tijdens diezelfde verkiezingscampagne droeg ze laarzen met de tekst ’VOTE’ erop.