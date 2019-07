We Are Here kraakt opnieuw pand Amsterdam

De groep bestaat uit zowel mannen als vrouwen, die volgens We Are Here al enige tijd in Amsterdam dakloos zijn. De inname van het gebouw is nodig omdat andere opvanglocaties vol zitten, zegt de groep. Op een spandoek op het pand staat de tekst ’Geen vluchteling op straat’, meldt AT5.

De groep stelt in een brief op de locatie te willen blijven wonen tot het pand een andere bestemming krijgt van de gemeente.

We Are Here trekt al jaren door de stad Amsterdam en kraakte met regelmaat verschillende panden. Ook werden de vluchtelingen tijdelijk opgevangen door een kerk.