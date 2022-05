Britse twist over aanpakken kruimeldiefstal in crisistijd

De discussie wordt gevoerd met in het achterhoofd dat veel mensen onder de armoedegrens zullen raken als gevolg van de stijgende voedselprijzen. Tijdens een hoorzitting in het parlement sprak centrale bankgouverneur Andrew Bailey deze week ’apocalyptische’ toestanden te verwachten als gevolg van de prijsstijgingen.

Een discussie over armoede is nooit ver weg in het Verenigd Koninkrijk. Afgelopen jaar maakten ruim twee miljoen Britten gebruik van voedselbanken. Een jaar eerder was dat nog het recordaantal van 2,5 miljoen.

De vrees bestaat dat dit aantal weer zal stijgen als gevolg van de huidige crisis en de stijgende voedselprijzen. Maar volgens Malthouse is het ’ouderwets’ om te denken dat er een verband bestaat tussen armoede en stijgende winkeldiefstallen. Hij heeft de politie een jaar geleden nog laten weten het niet op prijs te stellen als ze eigen rechter gaan spelen. ’Kleinere’ misdaden moeten wat hem betreft juist strenger worden aangepakt.

Volgens Cooke, een voormalige politiecommissaris in Liverpool, zijn zijn uitspraken geen vrijbrief om te gaan stelen. Hij hamert juist op het vermogen van politieagenten om hun gezonde verstand te gebruiken.