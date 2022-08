Trumps oud-advocaat getuigt in onderzoek beïnvloeden verkiezingen Georgia

Het is niet duidelijk wat er in de rechtbank van Atlanta is gezegd. De getuigenis vond achter gesloten deuren plaats voor een zogeheten grand jury. Giuliani was ongeveer zes uur binnen en vertrok zonder journalisten te woord te staan, melden Amerikaanse media. Een van zijn advocaten weigerde na afloop te reageren op de getuigenis.

Giuliani zei in december 2020 tegen parlementariërs in Georgia dat er verkiezingsfraude was gepleegd en drong er bij hen op aan de uitslag niet te bekrachtigen. Het onderzoek begon een maand later, na een telefoongesprek waarin Trump een hoge verkiezingsfunctionaris vroeg de uitslag te wijzigen door "stemmen te vinden".

De voormalige burgemeester van New York en andere bondgenoten van Trump werden vorige maand gedagvaard om te komen getuigen in Atlanta. Onder hen is ook de Republikeinse senator Lindsey Graham. De politicus probeerde onder de dagvaarding uit te komen, maar een rechter bepaalde maandag dat hij zich eraan moet houden.