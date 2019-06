Provocerende directeur Haga wilde niet op de foto

Directeur Soner Atasoy van het Cornelius Haga lyceum Amsterdam, die Halsema uitmaakte voor ’domme gans’ en de AIVD voor ’randdebielen’ wilde tijdens de persconferentie niet op de foto. Hier op archiefbeeld. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam wil dat de Inspectie van het Onderwijs het meest recente rapport over de islamitische middelbare school intrekt en herziet. Ook wil de school een verbod op het openbaar maken van het rapport. Dat is de inzet van een kort geding dat donderdag dient in Den Haag. Vijf vragen over het Haga: