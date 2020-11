Hulpdiensten massaal opgeroepen voor haardvuur op tv

De vlammen bleken digitaal. Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm

SCHWELM - Een knisperend haardvuur is op een beeldscherm goed te imiteren. Zo goed zelfs dat in Duitsland 44 hulpverleners werden opgeroepen vanwege een woningbrand. Een bewoonster uit de stad Schwelm had woensdagochtend het noodnummer gebeld omdat ze dacht dat de woonkamer van haar buren in vuur en vlam stond.