Waarschuwing ANWB voor extreem slecht zicht rond jaarwisseling

Volgens de ANWB heeft de combinatie van mist en vuurwerk tijdens de nieuwjaarsnacht eerder geleid tot zeer verraderlijke situaties. Ⓒ Caspar Huurdeman

DEN HAAG - Oudejaarsavond en -nacht dreigt volledig de mist in te gaan. Weggebruikers moeten volgens de ANWB ernstig rekening houden met zeer slecht zicht en gevaarlijke rij-omstandigheden. Het zicht kan zelfs zo slecht zijn dat het de vraag is of de visite na de viering van oud en nieuw nog wel kan thuiskomen.