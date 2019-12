Waarschuwing voor extreem dichte mist rond jaarwisseling

Het KNMI verwacht op oudejaarsavond dichte tot zeer dichte mist en heeft waarschuwingscode geel uitgegeven. In de loop van de avond ontstaat op veel plaatsen dichte mist met een zicht minder dan 200 meter. Na de jaarwisseling kan door vuurwerk zeer dichte mist ontstaan met minder dan 50 meter zicht. Zeer lokaal kan het zicht zeer slecht worden en teruglopen tot circa 10 meter.

De politie in Groningen waarschuwt automobilisten alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Het bericht is gedeeld door de politie in Friesland en Drenthe. Het RIVM heeft een landelijke stookalert afgegeven.

Vuurwerk nog te zien?

Vuurwerkfanaten maken zich zorgen of ze vanavond nog iets kunnen zien van hun duurbetaalde pijlen. Volgens het KNMI is het vuurwerk in grote delen van het land niet te zien. Als rook- en roetdeeltjes zich mengen met de mist, wordt die dikker.

Reizigers weg kwijt door mist

Volgens de ANWB heeft de combinatie van mist en vuurwerk tijdens de nieuwjaarsnacht eerder geleid tot zeer verraderlijke situaties. Tijdens de jaarwisselingen van 1993 en 2008 was het zicht zo slecht dat reizigers onderweg naar huis niet meer wisten waar ze waren, aldus de ANWB. De politie adviseerde weggebruikers destijds dringend om niet meer de weg op te gaan.

Op nieuwjaarsdag zal de mist geleidelijk oplossen maar kan op sommige plaatsen hardnekkig zijn.