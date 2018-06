Violetta viel 80 kilo af: 'Maar ik voel me lelijker dan voor de maagverkleining’

“Vóór de operatie voelde ik me een vrouw van tachtig met al die kilo’s. Nu voel ik me achttien, maar heb ik de huid van een tachtigjarige. Mijn borsten zijn helemaal verschrompeld. Ik had al geen grote cupmaat, een kleine C, nu is het maatje ‘theezak’ met een ventieldopje.

LEEGGELOPEN ZWEMBANDEN

Maar het ergst vind ik mijn buik. Die bestaat uit twee leeggelopen zwembanden, met nog een rolletje eronder. Mijn navel is een soort smiley met hangmond. Scheren is een probleem. Ik haal de huid rond mijn bikinilijn vaak open omdat-ie niet strak is.

Door al het loshangend vel ontstaan smetvlekken. Ik heb altijd een ontstoken navel. Ik douche twee keer per dag om fris te blijven ruiken. Of vaker, als ik het gevoel heb dat het nodig is. Mijn buik voelt heel warm, en door corrigerend ondergoed gaat het nog meer broeien.

Maar draag ik dat niet, dan zwabbert het hele zootje alle kanten op. Sporten doet zeer en ook intieme momenten zijn pijnlijk door de huid die op elkaar klapt. Ik krijg er zelfs blauwe plekken van. Een buikwandcorrectie is echt nodig om al het overtollige vel weg te halen, maar die wordt niet vergoed.

