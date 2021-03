Eerste officiële warme dag van het jaar: 20 graden in De Bilt

Om van een officiële warme dag te kunnen spreken, moet op het hoofdstation in De Bilt een temperatuur van 20 graden of meer worden gemeten. De laatste keer gebeurde dat op 21 oktober.

Maandag was al sprake van de eerste lokale warme dag van het jaar. In het Limburgse Arcen liep het kwik op tot 20,1 graden. Ook in Ell en in Eindhoven werd de 20 graden aangetikt.

Meestal wordt de 20-gradengrens in De Bilt pas op 13 april bereikt. Dit jaar gebeurt dat dus precies twee weken eerder. De vroegste officiële warme dagen werden genoteerd in 1961 en 1990. In beide jaren bereikte de thermometer al op 17 maart de 20 graden. In de lente van 1983 moest het langst worden gewacht op de eerste twintiger in De Bilt. Pas op 31 mei kwam het toen tot een officiële warme dag.