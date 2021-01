Man die zorgde voor lekke band waterkanon Eindhoven aangehouden

Ook twee Eindhovenaren van 19 en 31 jaar oud werden gearresteerd. De 19-jarige jongen is aangehouden omdat de politie het sterke vermoeden heeft dat hij als een van de eersten de Jumbo in het Centraal Station binnendrong. De winkel werd daarna met veel geweld geplunderd. De 31-jarige man is gearresteerd omdat hij in verband wordt gebracht met openlijke geweldpleging tijdens de rellen.

Inmiddels heeft de politie voor de rellen in Eindhoven in totaal 72 verdachten aangehouden. Daartussen zit vermoedelijk ook een verdachte die direct betrokken is bij de vernieling van een auto van ProRail op het Stationsplein. De auto werd omgeduwd en in brand gestoken.

Woensdag ontving de politie ruim 1100 tips en beelden van relschoppers en ze verwacht dat er op korte termijn meer aanhoudingen zullen volgen. Inmiddels zijn voor de Eindhovense zaak zes personen voorgeleid aan de rechter-commissaris en die heeft besloten dat zij voorlopig allemaal vast blijven zitten.