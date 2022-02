Premium Het beste van De Telegraaf

Wervershoof op de banken voor kampioene Irene Schouten

Door Vincent Schot Kopieer naar clipboard

Feest op het Raadhuisplein: ze hebben een olympisch kampioene in hun midden. Ⓒ Jaap van der Pijll

WERVERSHOOF - Ze doen hun best en ze houden het lang vol, maar even voor elf uur is er bijna niemand meer die zit. Als Irene Schouten juichend over de streep komt in Peking springen pak ’m beet tweehonderd schaatsfans in Wervershoof op om hetzelfde te doen. Het is tegen de afspraken met de gemeente in, maar een olympisch kampioene in je midden moet gevierd worden, en dat doe je niet zittend.