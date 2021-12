’Na coronabesmetting zeker 13 maanden immuun voor herinfectie met deltavariant’

Landen met een tekort aan vaccins zouden daarom moeten overwegen om vaccinaties of boosters voor eerder geïnfecteerde patiënten uit te stellen om de toegang te vergroten, stellen de onderzoekers van Oxford University in een publicatie in Infectious Diseases Society of America.

In totaal zijn er meer dan een half miljoen coronapatiënten gevolgd en getest in het onderzoek. De bescherming van de eerdere infectie tegen herinfectie met delta was 85,4%. De algehele bescherming van de eerdere infectie -er waren ook andere varianten- was 85,7% en hield tot 13 maanden aan. Patiënten ouder dan 65 jaar hadden een iets lagere bescherming.

3 miljoen

In ons land hebben bijna 3 miljoen Nederlanders al corona gehad; er zou bij dus hen een behoorlijke bescherming zijn tegen de deltavariant. De auteurs publiceerden dit artikel afgelopen week en hierin is nog geen rekening gehouden met de omicronvariant. Virologen houden er rekening mee dat een eerder doorgemaakte coronainfectie ook een lange immuniteit oplevert tegen de omicronvariant.