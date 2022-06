’Rugtas en schoenen van vermiste Britse journalist gevonden in jungle Brazilië’

De twee zijn sinds een week vermist. De journalist werd vanwege zijn werk bedreigd. Ook de marine van Brazilië hielp mee in de zoektocht. Er werd al bloed gevonden op een boot van een lokale visser. De politie onderzoekt nog of dat van een van de twee vermisten afkomstig is.

Volgens lokale media werden de spullen gevonden nabij het huis van een man die gearresteerd is in de zaak. Getuigen zagen hem Philips en Pereira stroomopwaarts achtervolgen. De politie heeft inmiddels een gebied van zo’n 25 vierkante kilometer doorzocht maar de mannen nog niet gevonden. Er is weinig hoop dat ze nog levend worden aangetroffen.

Pereira werkte voor het Braziliaanse overheidsagentschap voor inheemse zaken en natuurbehoud. Hij was voorheen als ambtenaar verantwoordelijk voor het beschermen van de stammen die bijna niet in contact staan met de buitenwereld. Pereira werd lang bedreigd door houthakkers en mijnwerkers die deze gebieden willen innemen.

Philips schreef als freelancer onder meer voor de Britse krant The Guardian. Ze waren op pad in de Javari-vallei, bij de grens met Peru, om interviews te doen voor een boek waar de journalist aan werkte. In het gebied vinden steeds meer illegale activiteiten plaats, zoals visvangst, houtkap, mijnbouw en drugshandel.