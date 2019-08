Weer aanklacht misbruik tegen Tariq Ramadan

Europe 1 zegt dat de aanklacht afkomstig is van een uit Lyon afkomstige vrouw die nu rond de vijftig is. De vrouw beschuldigt Ramadan ervan haar te hebben verkracht in mei 2014. Ook twee andere mannen zouden haar tijdens de ontmoeting met de wetenschapper hebben misbruikt.

Het is de vijfde aanklacht tegen Ramadan wegens seksueel misbruik. De eerdere beschuldigingen aan het adres van de islamdeskundige kwamen van drie vrouwen in Frankrijk en een Zwitserse vrouw.

Ramadan zat vorig jaar maandenlang in voorlopige hechtenis wegens de verdenkingen van misbruik. In november kwam hij op borgtocht vrij.

