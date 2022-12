Premium Het beste van De Telegraaf

Caroline en Jurgen slachtoffer van spookverhuur: ’Jullie zijn niet de eersten, kregen we te horen’

Door Junior Verbeeke Kopieer naar clipboard

Ⓒ Junior Verbeeke - IF

BLANKENBERGE/LINTER - Proosten op het nieuwe jaar aan zee: dat was het plan van Caroline Dumoulin (33), Jurgen Milis (34) en hun twee zoontjes. Tot het appartement dat ze gehuurd hadden in Blankenberge niet bleek te bestaan. Ondertussen zijn er al minstens tien gedupeerden opgedoken op hetzelfde adres. „We stonden voor de deur en de advertentie op Facebook was verdwenen. Toen viel het kwartje.”