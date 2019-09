Nazomeren: zondag zonnig en 21 tot 25 graden

Zaterdag en zondag beloven stralend en warm te worden. Het kwik stijgt op zaterdag tot 18 á 19 graden in het noorden en 20 tot 22 graden in het oosten en zuiden. Zondag komt daar met behulp van de volle zon nog een schepje bovenop. Volgens het weerbureau tikt de meter in het noorden en westen 21 tot 23 graden aan en in zuiden 23 tot 25 graden. In Limburg kan het lokaal zelfs 26 graden worden.

Ook maandag schijnt de zon volop en stijgt het kwik wederom tussen de 21 en 25 graden. Weeronline verwacht daarna iets minder warm weer, maar het lijkt volgende week wel rustig en vaak droog te blijven.

Bewolking en wind

Vandaag kan de jas nog wel even aan, want de bewolking is flink aanwezig en waait het aardig. Met 17 tot 18 graden is de temperatuur normaal voor de tijd van het jaar.