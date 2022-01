Politieagent met dierenporno in bezit veroordeeld tot zestig dagen cel- en werkstraf

De 38-jarige man die agent was in Assen, deelde in 2019 en 2020 vertrouwelijke informatie uit politiesystemen met vrouwen op wie hij indruk wilde maken. De agent werd in februari 2020 geschorst en uiteindelijk ontslagen.

De voormalige agent liep tegen de lamp tijdens een intern onderzoek dat werd gestart op basis van signalen dat de man informatie uit de politiesystemen lekte. Zijn telefoon werd in beslag genomen en onderzocht. Hieruit bleek dat hij verschillende vrouwen informeerde over lopende politieonderzoeken in bijvoorbeeld drugszaken, maar ook over een dodelijk verkeersongeluk in 2019. Hij stuurde informatie naar een tante van een van de twee jongens die daarbij omkwamen. Verder zocht hij in politiesystemen naar gegevens van vrouwen op wie hij een oogje had.

Tijdens het onderzoek werd ook kinderporno in zijn telefoon gevonden en een appgroep waarin de man met zeventien politiecollega’s dierenporno deelde. Veertien agenten van de Politie Noord-Nederland uit die appgroep zijn disciplinair bestraft. Alleen D. moest voor de rechter verschijnen, omdat hij meer op zijn kerfstok had.

Het Openbaar Ministerie had een deels voorwaardelijke werkstraf van 240 uur geëist. De rechtbank legt een hogere straf op, omdat „de ernst van de zaak in de eis onvoldoende tot uitdrukking komt.”

„Een politieagent heeft een voorbeeldfunctie en heeft misbruik gemaakt van het vertrouwen dat de maatschappij in de politie mag hebben”, aldus de rechtbank.