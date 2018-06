’Lachende Mitch bleef maar roepen: Ik heb een wapen, kaliber 52’

De zaak was vandaag vanaf 10.00 uur te volgen via onze verslaggeefster Saskia Belleman. Haar tweets vind je onderaan dit artikel.

Henriquez werd door agenten aangesproken en gesommeerd te vertrekken. Hij liep aanvankelijk weg, gearmd met een vrouw. Maar hij rukte zich los en liep terug naar de agenten om nogmaals te roepen dat hij een wapen had. De eerste keren lachte hij daarbij, maar na een tijdje niet meer. ,,Hij was zo bedreigend dat ik echt dacht dat hij een vuurwapen had", verklaarde een van de agenten maandag in de rechtbank.

’Een hele kluif’

Eén van de agentent die terecht staat had ,,nog nooit eerder zo'n sterke man" meegemaakt. ,,Dit wordt een hele kluif dacht ik gelijk. We hadden met vijf agenten moeite om hem onder contole te krijgen", vertelde de anonieme agent tijdens de rechtszaak tegen hem en zijn collega in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Toen de politie de Arubaan wilde arresteren, weigerde hij zich over te geven. De vijf agenten sloegen Henriquez, gaven hem een knietje, veegden pepperspray in zijn ogen en pasten de omstreden nekklem op hem toe.

Als Henriquez handboeien om heeft, is zijn verzet gebroken. Sterker nog, hij reageert niet tot nauwelijks meer, ook niet op pijnprikkels. Ondanks dat hebben de agenten er niet voor gekozen een ambulance te bellen maar hem in een arrestatiebus mee te nemen. ,,De situatie daar was niet veilig. We moesten weg", motiveerde de agent zijn beslissing van destijds.

Advocaat Richard Korver komt met de nabestaanden (links de zus en moeder) van Mitch Henriquez, aan bij het Justitieel Complex Schiphol. Ⓒ ANP

Henriquez werd door vijf agenten overmeesterd en overleed een dag na zijn arrestatie. Twee van de agenten staan terecht voor deze fatale arrestatie. Ze zitten in de rechtbank afgeschermd in een aparte ruimte. Ze worden aangeduid als DH01 en DH02 en zijn alleen zichtbaar voor officieren van justitie, de rechters en hun eigen advocaten. Ook hun stemmen worden vervormd.

Nieuwe beelden

Aan het begin van de zitting vroeg advocaat Richard Korver namens de nabestaanden om aanhouding van de zaak omdat er nieuwe geluid- en beeldbestanden waren opgedoken.

Ook vroeg hij - nogmaals - om de anonimiteit op te heffen van de twee agenten die terechtstaan. De rechtbank wees beide verzoeken af.

Mitch Henriquez

De 42-jarige Arubaan werd in juni 2015 in Den Haag gearresteerd op muziekfestival Parkpop in Den Haag. Een dag na de arrestatie overleed Henriquez.

Nekklem

In april van dit jaar werd de zaak op het laatste moment uitgesteld, omdat de verdediging op de proppen kwam met een rapport van forensisch arts Kees Das. Hij concludeerde dat Henriquez niet is overleden als gevolg van de veelbesproken nekklem die de agenten toepasten, maar aan een hartstilstand. Zijn bevindingen staan haaks op die van het Nederlands Forensisch Instituut, dat concludeerde dat het politiegeweld Henriquez wel degelijk fataal werd. Hij zou zijn gestikt door een combinatie van de nekklem, een klap op zijn neus en het gebruik van pepperspray.

De dood van Henriquez leidde destijds tot dagenlange rellen tegen de politie in de Haagse Schilderswijk. 250 mensen werden opgepakt.

Het OM vervolgt de agenten, met codenamen DH01 en DH02, voor zware mishandeling met de dood tot gevolg. Op de tenlastelegging staan ook doodslag en dood door schuld, maar het OM gelooft niet dat daarvan sprake was.

Zelden gingen er zoveel juridische procedures en zoveel commotie vooraf aan een strafzaak als aan die tegen de twee agenten die worden vervolgd voor de dood van de Arubaan.