Nachtklok in twee Belgische provincies

De provincie Antwerpen nam eind juli een soortgelijke maatregel toen daar het aantal besmettingen snel opliep.

De stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen is in België „alarmerend’ in alle provincies en leeftijdsgroepen, zei viroloog Steven Van Gucht maandag op een persconferentie van het nationale crisiscentrum. Als de trend zich voortzet zal het aantal gevallen eind deze week de tienduizend per dag passeren, zei hij.

Verdubbeling

Volgens het crisiscentrum verdubbelen de cijfers zich nu elke acht dagen. „Dat is snel. De maximale snelheid, die we niet willen bereiken, is een verdubbeling iedere drie dagen”, zei woordvoerder Yves Van Laethem. In de week van 2 tot 8 oktober waren er dagelijks gemiddeld 4153 nieuwe besmettingen, een stijging met 89 procent ten opzichte van de week ervoor.

Inmiddels hebben bijna een miljoen Belgen de gratis nationale app Coronalert gedownload, aldus de ontwikkelaar. De app werd op 30 september gelanceerd en is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het Interfederaal Comité Testing en Tracing blijft Belgen oproepen de app te downloaden.