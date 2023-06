Bewoonster (81) ontdekt inbreker naast haar bed en jaagt hem huis uit

De inbreker is via het raam naar binnen geklommen. De bewoonster lag te slapen, maar werd plots wakker toen de inbreker naast haar bed stond. Het was voor de oudere vrouw geen reden om hem niet het huis uit te jagen. De man is vervolgens via de Oostervoor weggerend. Daar liet hij ook spullen achter. De politie is nog op zoek naar camerabeelden of getuigen die mogelijk iets hebben gezien.