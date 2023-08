Onderzoekers: geen verband tussen depressie en kanker

De Groningse wetenschappers keken naar de gegevens van meer dan 300.000 mensen uit Nederland, Groot-Brittannië, Noorwegen en Canada. De patiënten werden jarenlang gevolgd om te kijken hoe hun gezondheid zich ontwikkelde. Daaruit kwam naar voren dat het hebben van een depressie of een angststoornis niet leidde tot een hoger risico op bijvoorbeeld borstkanker, prostaatkanker of dikkedarmkanker.

Bij longkanker is er misschien wel een iets hoger risico, maar dit effect valt in het niet bij het gevaar van bijvoorbeeld roken, alcoholgebruik of overgewicht. "Onze resultaten kunnen als een opluchting komen voor veel patiënten met kanker die denken dat hun diagnose wordt toegeschreven aan eerdere angst of depressie", zegt Lonneke van Tuijl van het UMCG in een verklaring.