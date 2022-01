Premium Het beste van De Telegraaf

De coronapillen zijn nu écht in aantocht, maar hoe goed werken ze?

Amsterdam - Prima nieuws van het coronafront: de wereld heeft er een nieuw wapen bij in de strijd tegen covid-19, de coronapil. Na de VS heeft nu ook het Verenigd Koninkrijk het gebruik ervan goedgekeurd. Het is slechts een kwestie van tijd tot ook de Europese Unie groen licht geeft. Al wil dat niet zeggen dat we dan naar de apotheek kunnen gaan om een pilletje op te halen. De belangrijkste vragen over de coronapillen beantwoord.