Biden: ’Nog een lange weg te gaan in Kabul’

Hij noemde specifiek terreurdreiging van Islamitische Staat (IS). Biden benadrukte dat er de afgelopen dertig uur 11.000 mensen uit Afghanistan geevacueerd zijn. Er is discussie of de troepen langer moeten blijven, zei Biden bij een update vanuit het Witte Huis.

Biden stelt dat de evacuatie nu echt op gang is, ook al blijven er uit Kabul berichten komen dat mensen niet het vliegveld inkomen. Toch waarschuwde hij ook dat het een moeilijke misssie is die nu wordt uitgevoerd. „We hebben een lange weg te gaan en nog veel kan misgaan”, zei Biden.

De Amerikanen houden bovendien rekening met terreur van IS. „We weten dat terroristen deze situatie willen uitbuiten”, zei Biden daarover. Hij stelde dat de Afghaanse afdeling van IS mogelijk aanvallen plant op of bij het vliegveld van Kabul. „Elke dag is er de dreiging van IS. We werken hard om die mensen daar zo snel mogelijk weg te krijgen.”

Groter gebied ’veilig’

Volgens Biden is er een groter gebied rond het vliegveld nu veiliggesteld. Deze ’safe zone’ zou in overleg met de Taliban zijn ingesteld. Biden wilde niet meer duidelijkheid geven over de manier waarop Amerikaanse militairen burgers uit Kabul halen. Hij zij daar vanwege veiligheidsredenen geen details over te kunnen geven. Wel zei hij dat de Amerikanen het „mogelijk maken dat meer mensen het vliegveld in kunnen.” Maar hoe dat gebeurde liet hij in het midden.

Andere landen vroegen de VS eerder of de deadline van terugtrekking verzet kon worden. Met nog een onbekend aantal burgers buiten Kabul, en de moeizame evacuatie denken zij dat er meer tijd nodig is. Met nog iets meer dan een week te gaan, zei Biden dat er over het verzetten van zijn eigen deadline gediscussieerd wordt met zijn team, maar dat hij nog altijd hoopt dat langer blijven niet nodig is.