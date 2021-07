Politici geschokt om overlijden ’moedige strijder’ Peter R. de Vries

Justitieminister Grapperhaus is ’zeer getroffen door het overlijden van Peter R. de Vries’. „Een moedig man is dood, vermoord. Mijn gedachten zijn bij zijn familie, collega’s en vele vrienden.”

GroenLinks-leider Jesse Klaver: „Vandaag verliezen we een moedige strijder tegen onrecht. Een voorbeeld voor velen en een groot verlies voor Nederland. Mijn gedachten zijn bij zijn familie en vrienden.”

Fractieleider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie: „Een intens verdrietig bericht. Heel veel sterkte voor zijn familie en collega’s! Het verlies van deze scherpe journalist maakt pijnlijk duidelijk dat we als rechtsstaat tegenover niets ontziende misdadigers staan in een strijd die we niet mogen verliezen.”

JA21-fractieleider Joost Eerdmans: „Altijd strijdbaar maar dit gevecht was voor hem niet te winnen. Erg verdrietig om te beseffen dat hij niet meer zal terugkeren. Tegelijk dankbaar voor zijn grote inzet voor geweldslachtoffers en zijn rol als breekijzer. Sterkte voor de familie!”

PVV-leider Geert Wilders: „Wat een verschrikkelijk verdrietig nieuws. Heel veel sterkte en condoleances voor alle familieleden, vrienden en collega’s. Rust zacht.”

Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet van GroenLinks: ” Vreselijk. Diep diep triest en diep verdrietig. Alle sterkte en kracht gewenst aan zijn naasten.”

Peter R. de Vries was moedig, vrij van geest en vastberaden, reageert Amsterdams burgemeester Femke Halsema. „Hij hielp mensen in hun strijd voor rechtvaardigheid en hield de rechtsstaat scherp met zijn kritische houding ten aanzien van autoriteiten en opsporingsinstanties. Daarvoor zijn we hem zeer dankbaar. We wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe”, aldus Halsema.