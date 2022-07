Nog twee slachtoffers Italiaanse gletsjerramp gevonden

Premium Binnenland

Lawinegevaar loert in Alpen: ’Als je erin terechtkomt, maak je geen kans’

In verschillende Alpenlanden is het oppassen geblazen wat lawines betreft. Daarvoor waarschuwen kenners na een week waarin lawines in verschillende landen wintersporters verrasten, met vaak fatale afloop. „Het kan zelfs zijn dat er enkele lawines over pistes gaan komen.”