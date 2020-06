Winkels in Rotterdam preventief dichtgetimmerd

Op sociale media als Snapchat zouden anonieme onruststokers hebben opgeroepen te plunderen. Dat zou zaterdagmiddag moeten gebeuren. Wie er achter die oproepen zit, en hoe serieus ze zijn, is niet bekend.

De winkeliers nemen het zekere voor het onzekere. Juwelier Schaap en Citroen heeft de volledige winkel met houtwerk afgesloten. „Uit voorzorgsmaatregelen hebben we besloten ons juweliershuis zaterdag vanaf 14.00 uur te sluiten”, staat op de voordeur. „Dit naar aanleiding van de aangekondigde calamiteiten.”

Politie: maatregelen genomen

Ook andere winkels zijn afgesloten. Op dit moment is het rustig in Rotterdam. Er is meer politie op straat te zien, maar van plunderingen is zaterdagmiddag nog geen sprake geweest.

Ⓒ AS Media

„Wij wisten uiteraard van de dreigementen”, reageert een politiewoordvoerder. „We hebben het gemonitord. Er zijn zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen, waaronder agenten op straat. Maar het is rustig gebleven. Er is nu niets aan de hand.”