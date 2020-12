Boekhandels willen afhaalpunt

De Koninklijke Boekverkopersbond, Groep Algemene Uitgevers en stichting CPNB stellen in een gezamenlijke verklaring aan staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) dat boeken ‘essentieel zijn voor de geest’. In meerdere Duitse deelstaten zijn boekhandels om die reden uitgezonderd van de lockdown.

„Boekhandels zijn kwetsbaar. Tijdens de eerste lockdown bleek dat er veel meer gelezen werd, maar die toegenomen vraag kwam vooral ten goede aan online aanbieders. Lokale boekwinkels profiteerden hier veel minder van”, schrijft de branche. „De kans op faillissementen is groot en de ervaring leert dat waar een boekhandel verdwijnt zelden of nooit een nieuwe terugkeert.”

Boekhandels vinden het bovendien oneerlijk dat gesubsidieerde bibliotheken wél open mogen blijven voor het ophalen van bestellingen. Dat willen de boekenverkopers ook, op z’n minst.

Het ministerie van Economische Zaken laat weten dat in overleg met het ministerie van Onderwijs en Cultuur is besloten om alleen een uitzondering te maken voor de bieb. „Die vervult een maatschappelijke functie, namelijk het bevorderen van lezen. Voor veel mensen in een kwetsbare positie is de bibliotheek een belangrijke manier om boeken te kunnen lezen”, legt een woordvoerster uit.

Bezorging aan huis

Voor de boekhandel wil het kabinet geen uitzondering maken. Economische Zaken doet wel een suggestie: „Boekhandels mogen, net als alle winkels, wel hun artikelen bij mensen thuis bezorgen.” Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, stelt de branche richting het kabinet. „Nederlanders zijn gewend aan online winkelen en verwachten daarbij in veel gevallen gratis bezorging. Dat is voor boekhandels vrijwel onmogelijk. Boekhandels proberen dat op te vangen door zelf te bezorgen. Dat is niet altijd mogelijk en bovendien slechts zeer lokaal.”