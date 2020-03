Olifanten stomdronken na verorberen whiskey

De twee dieren maakten onderdeel uit van een groep van veertien. Met z’n allen waren ze in het Chinese Yunnan op zoek naar maïs en eten. Maar blijkbaar hebben ze in plaats van maïs hun zinnen gezet op whiskey, gemaakt van datzelfde maïs.

Stomdronken zijn de twee middenin het veld in slaap gevallen. „Ze waren compleet dronken en maakten zichzelf zo een van de schattigste internetsensaties in China”, aldus de agent van de Indiase politie die de foto’s wereldkundig maakte. Volgens hem heeft het duo maar liefst 30 liter verorberd. Hoe ze aan het spul zijn gekomen, is niet duidelijk.