Zomerweer komt maar niet los, zeker tot vrijdag vaak regen: ’Doet eerder aan herfst denken’

Terwijl in de meeste zuidelijke vakantielanden de zomer op volle toeren draait, blijft het in eigen land maar doorgaan met regen en lage, soms ronduit kille temperaturen. En dat terwijl het treurige Hollandse zomerweer - voor liefhebbers van warmte en zon althans - inmiddels al enkele weken duurt...

„Vandaag zijn het wolken en perioden met regen die het weerbeeld domineren. Bij een stevige zuidwester wordt het niet veel warmer dan een graad of 20. Ook de komende dagen moeten we dagelijks rekening houden met (stevige) buien of regengebieden die over het land trekken. De zon zien we niet vaak en aan de temperatuur verandert weinig. Het blijft met maxima rond 20 graden ronduit koel voor de tijd van het jaar”, aldus Weeronline.

Tekst gaat verder onder de video.

Morgen: stevige (onweers)buien

Ook morgen is de zomer ver te zoeken. „Al snel trekken enkele buien over het land. Plaatselijk kunnen de buien vrij pittig uitpakken met mogelijk ook onweer en hagel. Vooral in de ochtend en aan het begin van de middag kan het af en toe flink doorplenzen”, aldus de meteorologen van Weeronline. Het wordt een graad of 20 bij een matige tot vrij krachtige (zuid)westenwind. Daarmee blijft het aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Gebruikelijke waarden voor begin augustus liggen tussen 20 en 25 graden.

In een groot deel van het land is dinsdagochtend vanwege onweersbuien code geel van kracht, meldt het KNMI. Vooral in het noorden, midden en oosten van het land komen er dan talrijke buien voor, met kans op hagel.

De waarschuwing geldt voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland en het Waddengebied. Code geel gaat gelden vanaf 08.00 uur. Halverwege de middag verlaten de onweersbuien via het oosten het land, zo is de verwachting.

Vrijdag mogelijk iets meer zon

Pas vanaf vrijdag neemt de wisselvalligheid iets af. „Er komen meer drogere momenten voor en ook de zon krijgt wat meer ruimte. Toch blijft af en toe wel een bui mogelijk en zomerse warmte zit er dit weekend zeker nog niet in. Het blijft ronduit koel met maxima rond of net onder 20 graden.”

Na het weekend neemt de kans op een warmer weertype iets toe, zo bleek eerder al uit de maandverwachting van Weeronline. De tweede helft van augustus wordt mogelijk wat aangenamer. Helemaal droog wordt het niet, maar er is vaker ruimte voor zon. De temperatuur stijgt dan vaker naar 25 graden of meer.