Politie deelt heftige beelden van steekpartij om sigaret

De verdachte benadert op 30 oktober 2022 rond 2.10 uur ’s nachts een groepje mannen. Hij vraagt hen op zeer dwingende wijze om een sigaret. Nadat hem die wordt geweigerd mondt het al snel uit in een woordenwisseling, waarna geduw en getrek volgt. De verdachte trekt een mes en probeert meerdere keren een van de mannen uit het groepje neer te steken. De man verweert zich maar loopt uiteindelijk toch een steekwond in zijn been op. Hij kan ontkomen na de steekpartij.

Op onderstaande beelden is te zien dat de verdachte na de steekpartij het tasje en de pet van het slachtoffer meeneemt.

Let op! Heftige beelden.

De politie roept mensen die de man (her)kennen op zich te melden via 0900-8844, of door contact op te nemen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. De politie meldt verder dat de beelden ook worden gedeeld in de omgeving van Den Haag omdat er aanwijzingen zijn dat de verdachte mogelijk uit die omgeving komt.