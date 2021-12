Duitse rechtsextremisten aangehouden voor maken explosief

Binnenland

Man die agent in gezicht stak tijdens avondklokcontrole moet eerst onderzocht worden

De Amerikaan die op 10 maart van dit jaar in Groningen een agent levensgevaarlijk verwondde, wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dat besloot de rechtbank in Groningen donderdag tijdens een inleidende zitting in de strafzaak.