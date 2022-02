Tweede Kamer voor afschaffing van verplichte bedenktijd voor abortus

De wet van VVD, GL, D66 en PvdA wil af van het feit dat vrouwen die een abortus willen verplicht zijn daar 5 dagen over na te denken. In principe is de Kamermeerderheid niet verrassend: de vier partijen hebben bij elkaar al de helft van de zetels, en daar komen nog de stemmen van progressieve fracties als PvdD en BIJ1 bij.

Maar in het regeerakkoord is afgesproken dat dit soort medisch-ethische vraagstukken vrije kwestie zijn. Dat betekent dat elk Kamerlid een eigen afweging mag maken, en kan afwijken van de partijlijn. Zo stemde in dit geval bijvoorbeeld VVD-Kamerlid Aartsen tegen het voorstel van zijn eigen partij.

Bij de PVV was het beeld ook verdeeld: PVV-leider Wilders was bijvoorbeeld tegen het afschaffen van de bedenktijd, maar zijn fractiegenoot Agema was voor.

Wijzigingen aan het wetsvoorstel, zoals het voorstel van FvD-Kamerlid Van Houwelingen om ouders te dwingen om voorafgaand aan een abortus een echo te bekijken, werden niet aangenomen.

Het voorstel voor de afschaffing van de bedenktijd gaat nu door naar de Eerste Kamer. Als die het voorstel ook aanneemt, zal de regering het moeten invoeren.