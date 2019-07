Zwitserse soldaten plotseling ziek

Zo’n veertig soldaten komen even niet aan schieten toe. Ⓒ Reuters

BERN - Zeker 43 soldaten uit het Zwitserse leger zijn plotseling erg ziek geworden in een opleidingscentrum. Vier van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De mannen hebben allemaal last van maagklachten, overgeven en diarree.