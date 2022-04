Hotelvloer op Mallorca ingezakt: twee zwaargewonden

Het incident gebeurde in Port d’Alcudia, in het noordoosten van het eiland. De brandweer deelde beelden van de ravage. De vloer van de fitnessruimte in het hotel ‘Blue Sea Piscis’ bleek rond 15 uur in te zijn gestort en viel op het keukengedeelte in de kelder. Daar raakten twee mensen, een 59-jarige man en 57-jarige vrouw, zwaargewond. De hulpdiensten hadden veel moeite om hen te bevrijden.

Het hotel blijft voorlopig dicht, melden lokale media. De oorzaak moet nog worden onderzocht.